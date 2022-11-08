У Польщі для іноземців анонсували важливі зміни щодо отримання сертифікатів на знання мови

У Польщі працюють над змінами, завдяки яким більше іноземців зможуть отримати сертифікат про знання польської мови без складання іспиту.

Про це свідчить відповідний законопроєкт.

Законопроєкт зі змінами вже пройшов консультації й незабаром має отримати висновки від різних урядових комісій. Після цього його винесуть на затвердження уряду та передадуть на розгляд до Сейму Польщі.

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Зокрема, пропонується, надати можливість іноземцям після закінчення навчання польською мовою в іноземному університеті, отримати сертифікат про знання мови на аналогічних умовах, що й випускники навчальних закладів Польщі.

Також іноземцям зможуть видати сертифікат одразу на рівень володіння мовою С1, якщо вони напишуть і захистять докторську дисертацію в закордонних університетах польською мовою.

Сертифікат на рівні володіння мовою B1 зможуть отримувати випускники польських шкіл при дипломатичних представництвах, консульських установах і військових представництвах країни, а також ті, хто закінчить іноземну середню школу з викладанням польською мовою.

Крім того, законопроєкт передбачає зміни в оплаті за складання іспиту на сертифікат, його видавання або виготовлення дублікату. Так, за видавання чи дублікат доведеться заплатити 100 злотих (близько 700 грн).



Також пропонується розширити перелік об'єктів, які можуть організовувати екзамени з польської мови для іноземців на сертифікат, наприклад, освітні заклади Польщі, які протягом останніх мінімум 2 років навчають польської мови, зокрема й іноземців і диппредставництва Польщі чи інші польські закордонні інституції, які підлягають МЗС країни. Очікується, що після цього записатися на екзамени стане значно простіше.

Нагадаємо, у Польщі планують дозволити українським біженцям поки що не отримувати "карти побиту". Замість цього до закону про допомогу біженцям з України планують внести новий пункт, який передбачає видавання українцям, які приїхали до Польщі після 24 лютого, однорічних дозволів на проживання.

Як повідомлялося, влада Польщі вирішила скасувати полегшений доступ росіян до польського ринку праці. Причиною цього, окрім розв’язаної Росією війни в Україні, стало також зростання ризику міграції з РФ.

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