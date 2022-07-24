У Польщі для українців став доступним електронний документ, з яким можна перетинати кордон: всі деталі

У Польщі для біженців з України став доступний електронний документ Diia.pl, який підтверджуватиме легальне перебування на території Польщі та дозволить подорожувати в межах Європейського Союзу, а також перетинати його зовнішні кордони.

У Diia.pl містяться основні дані про людину: ім’я та прізвище, номер PESEL, дата та місце народження, громадянство, фотографія. Документ повністю аналогічний посвідці на постійне проживання.

Про це повідомляється на сайті уряду Польщі.

Якщо громадянин України або інший іноземець перебуває на території Республіки Польща законно (відповідно до Закону про допомогу громадянам України у зв'язку із війною у країні), то після офіційного повідомлення електронний документ Diia.pl для нього діє як дозвіл на проживання.

"Польща повідомила Європейську комісію про електронний документ, доступний для біженців з України – Diia.pl, як документ, що підтверджує їхнє законне перебування на території Польщі та дозволяє їм подорожувати в межах Європейського Союзу, а також перетинати його зовнішні кордони. Це перший повністю цифровий посвідка на проживання в Європейському союзі", – йдеться у повідомленні.

Документ Diia.pl доступний всередині польської програми mObywatel. Для його отримання необхідно:

Отримайте електронний підпис в одному з територіальних управлінь Польщі. Також вам видадуть номер PESEL. Скачайте на iOS або Android застосунок mObywatel. Дотримуйтесь вказівок, які будуть вказані у додатку. Документ буде доданий після закінчення реєстрації та всіх перевірок автоматично.

Його слід використовувати разом із дійсним проїзним документом для перетину зовнішнього кордону ЄС. Він дозволяє пересуватися Шенгенською зоною протягом 90 днів за сумарний термін 180 днів.

Також читайте Червоний Хрест Польщі знову видаватиме гроші деяким біженцям з України: хто і як може отримати допомогу

Це означає, що з "Дія.пл" українці, які прибули до Польщі після 24 лютого і легалізувалися у країні, можуть вільно виїжджати та повертатися до Польщі, до інших країн Шенгену та України.

У польському уряді називають Diia.pl першим повністю цифровим видом на проживання у ЄС. Детальна інформація про користування Diia.pl та активацію mObywatal доступна на сайті gov.pl.

Фото: Gov.pl

Утім, зазначимо, що на практиці українці скаржаться, що прикордонники Польщі або ще не знають про цю норму, або трактують так, що громадяни їздити до України і повертатися до Польщі із застосунком не можуть.

У Мережі люди, які перетинали кордон в останню добу, повідомляють, що працівники Держприкордонслужби Польщі пояснюють, що цей документ до в’їзду відношення немає, мовляв, він лише свідчить про наявність песелю.

Нагадаємо, від 25 липня у Польщі діятимуть нові правила щодо ввезення домашніх тварин.

Читайте також: