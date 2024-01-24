У Польщі до 150 міст та сіл страйкують проти українського імпорту — подробиці

Протести триватимуть без блокад, але у формі повільного руху колони чи демонстрації вздовж доріг.

В Польщі сьогодні, 24 січня, розпочинаються протести фермерів, які вимагають захистити їхній бізнес від імпорту з України. Мінімум 150 міст та сіл виходять на антиукраїнський мітинг. Акції з тракторами та іншою технікою на дорогах заплановані у понад 150 населених пунктах по всій території Польщі.

Про це йдеться у повідомленні RMF FM.

Фермери вимагають зупинити безконтрольний імпорт с/г продукції з України та інших країн за межами ЄС, які не дотримуються стандартів. Польські аграрії кажуть, що вони опинилися у неконкурентному становищі, тому що вони у своїй діяльності зобовязані виконувати низку правил і додатково витрачати кошти на певні заходи захисту довкілля, тоді як на виробників третіх країн ці вимоги не поширюються.

Також польські громадяни закликають готувати "стратегію щодо вступу України в ЄС у сфері сільського господарства" з поділом на сектори і вимагають хпереглядання спільної європейської політики у сфері сільського господарства.

"Фермери невдоволені низкою обмежень, пов’язаних з Європейським зеленим курсом, і хочуть змін та більшої гнучкості у національній стратегії на увесь період до 2027 року", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, прем’єр Денис Шмигаль напередодні зустрівся із колегою Дональдом Туском та обговорили багато питань щодо співпраці, а саме вільного руху товарів через кордон, розбудови прикордонної інфраструктури та співпраці у сфері енергетики.

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