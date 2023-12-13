У Польщі Дональд Туск склав присягу премʼєра і призначив міністрів: список

Далі Сейм обрав Раду міністрів абсолютною більшістю голосів відповідно до запиту премʼєр-міністра.

У Польщі лідер "Громадянської коаліції" Дональд Туск склав присягу і став новим премʼєр-міністром. Церемонія складання присяги відбулася у Президентському палаці у Варшаві.

Далі Сейм обрав Раду міністрів абсолютною більшістю голосів відповідно до запиту премʼєр-міністра.

Про це йдеться у повідомленні Сейму Польщі у Twitter( (X).

Новообраний премʼєр призначив міністрів:

Польський Сейм / Фото: Sejm RP

Владислав Косиняк-Камиш – заступник премʼєр-міністра, міністр національної оборони;

Кшиштоф Гавковський — віцепремʼєр, міністр цифровізації;

Мацей Берек — секретар Кабінету міністрів, президент урядового законодавчого центру;

Адам Боднар — міністр юстиції;

Радослав Сікорський — міністр закордонних справ;

Адам Шлапка — міністр у справах Європейського Союзу;

Марцін Кервінський — міністр внутрішніх справ та адміністрації;

Томаш Семоняк — координатор спецслужб;

Бартломей Сенкевич — міністр культури та національної спадщини;

Борис Будка — міністр держмайна;

Славомір Нітрас — міністр спорту та туризму;

Барбара Новака — міністр освіти;

Ізабела Ліщина — міністр охорони здоровʼя;

Даріуш Клімча — міністр інфраструктури;

Кшиштоф Гетьман — міністр розвитку та технологій;

Чеслав Секерський — міністр сільського господарства та розвитку села;

Пауліна Генніг-Клоска — міністр клімату та навколишнього середовища;

Анджей Доманський — міністр фінансів;

Агнешка Дземянович-Бонк — міністр сімʼї та соціальної політики;

Даріуш Вечорек — міністр науки та вищої освіти;

Мажен Окла-Древнович — міністр, член Кабінету міністрів, міністр вищої політики;

Катажина Котула — міністр, член Кабінету міністрів, міністр із питань рівноправності;

Агнешка Бучинська — міністр, член Кабінету міністрів, міністр у справах громадянського суспільства;

Ян Грабець — міністр, член Кабінету міністрів, керівник канцелярії премʼєр-міністра.

Нагадаємо, Дональда Туска 11 грудня обрали премʼєром Польщі. Раніше уряд прем'єр-міністра Матеуша Моравецького не отримав вотум довіри.

Також новий очільник уряду Польщі Дональд Туск у своєму зверненні до польських парламентарів неодноразово згадував про Україну та пообіцяв підтримувати нашу державу.

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