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У Польщі Дональд Туск склав присягу премʼєра і призначив міністрів: список

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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У Польщі Дональд Туск склав присягу премʼєра і призначив міністрів: список

Сейм обрав Дональда Туска прем’єр-міністром Польщі / Фото: Sejm RP

Далі Сейм обрав Раду міністрів абсолютною більшістю голосів відповідно до запиту премʼєр-міністра.

У Польщі лідер "Громадянської коаліції" Дональд Туск склав присягу і став новим премʼєр-міністром. Церемонія складання присяги відбулася у Президентському палаці у Варшаві.

Далі Сейм обрав Раду міністрів абсолютною більшістю голосів відповідно до запиту премʼєр-міністра.

Про це йдеться у повідомленні Сейму Польщі у Twitter( (X).

Новообраний премʼєр призначив міністрів:

Польський Сейм / Фото: Sejm RP / ©
Польський Сейм / Фото: Sejm RP
  • Владислав Косиняк-Камиш – заступник премʼєр-міністра, міністр національної оборони;
  • Кшиштоф Гавковський — віцепремʼєр, міністр цифровізації;
  • Мацей Берек — секретар Кабінету міністрів, президент урядового законодавчого центру;
  • Адам Боднар — міністр юстиції;
  • Радослав Сікорський — міністр закордонних справ;
  • Адам Шлапка — міністр у справах Європейського Союзу;
  • Марцін Кервінський — міністр внутрішніх справ та адміністрації;
  • Томаш Семоняк — координатор спецслужб;
  • Бартломей Сенкевич — міністр культури та національної спадщини;
  • Борис Будка — міністр держмайна;
  • Славомір Нітрас — міністр спорту та туризму;
  • Барбара Новака — міністр освіти;
  • Ізабела Ліщина — міністр охорони здоровʼя;
  • Даріуш Клімча — міністр інфраструктури;
  • Кшиштоф Гетьман — міністр розвитку та технологій;
  • Чеслав Секерський — міністр сільського господарства та розвитку села;
  • Пауліна Генніг-Клоска — міністр клімату та навколишнього середовища;
  • Анджей Доманський — міністр фінансів;
  • Агнешка Дземянович-Бонк — міністр сімʼї та соціальної політики;
  • Даріуш Вечорек — міністр науки та вищої освіти;
  • Мажен Окла-Древнович — міністр, член Кабінету міністрів, міністр вищої політики;
  • Катажина Котула — міністр, член Кабінету міністрів, міністр із питань рівноправності;
  • Агнешка Бучинська — міністр, член Кабінету міністрів, міністр у справах громадянського суспільства;
  • Ян Грабець — міністр, член Кабінету міністрів, керівник канцелярії премʼєр-міністра.

Нагадаємо, Дональда Туска 11 грудня обрали премʼєром Польщі. Раніше уряд прем'єр-міністра Матеуша Моравецького не отримав вотум довіри. 

Також новий очільник уряду Польщі Дональд Туск у своєму зверненні до польських парламентарів неодноразово згадував про Україну та пообіцяв підтримувати нашу державу.

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Дата публікації
Перегляди
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