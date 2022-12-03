У Польщі дотла згорів притулок для українців, які втекли від війни: фото

У господарському приміщенні, яке господарі переобладнали під помешкання, проживали 33 українських громадян.

У польському селі Вшесьцє поблизу міста Слупська за нез’ясованих наразі обставин виникла пожежа у будинку, де проживали біженці з України.

Про це повідомляє rmf24 з посиланням на муніципальний штаб державної пожежної служби в Слупську.

Пожежа виникла в п’ятницю, 2 грудня. На її ліквідації працювали 15 пожежних бригад. Вогнем було охоплено всю будівлю. Ще до прибуття пожежників усі, хто був у приміщенні, встигли евакуюватися.

У господарському приміщенні, яке господарі переобладнали під помешкання, знайшли притулок 33 громадян України. На момент пожежі двох постояльців не було вдома – мати пішла до школи за дитиною.

Будівля від вогню зазнала значних пошкоджень і більше не придатна для проживання.

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Муніципалітет Слупська повідомив, що забезпечить постраждалих від пожежі необхідними речами, зокрема ковдрами, рушниками та предметами першої необхідності.

"Ми маємо запевнення від власника закладу, що погорільці мають де переночувати, хоча ми підготували наші загальні кімнати для такої потреби", - повідомила очільниця гміни Барбара Дикєр, зауваживши, що розглядається питання про збір коштів для постраждалих.

Причина пожежі наразі невідома. Поліція проведить ретельну перевірку та дослідження за участю поліцейського техніка та пожежного експерта.

Нагадаємо, раніше у Німеччині згорів готель для українських біженців. Поліція не виключає, що будівлю навмисне підпалили.

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