У Польщі дві жінки поскаржились на постійні подарунки від чоловіка: тепер йому загрожує 10 років в'язниці

Жінки звернулись до поліції через подарунки від чоловіка.

У Польщі дві жінки поскаржились на те, що незнайомий чоловік постійно вручає їм подарунки. Тепер йому загрожує до 10 років позбавлення волі через домагання і незаконне проникнення до крамниці.

Про це пише польське видання onet.pl.

У Варшаві дві жінки звинуватили 27-річного чоловіка у домаганнях. Вони зазначили, що він дарував їм небажані подарунки. Чоловік також намагався вдертися до магазину. За це йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Одна із жінок повідомила поліції, що чоловік постійно приходить на її місце роботи та приносить подарунки.

"Незважаючи на неодноразові прохання жінки не приносити їй нічого і припинити переслідувати її, 27-річний чоловік продовжував це робити. Такі ситуації повторювалися неодноразово. Щоразу чоловік намагався вийти на контакт з жінкою. Але безуспішно", - пояснила речниця поліції Марта Суловська.

Вона додала, що 27-річний чоловік також залишав свої подарунки під дверима квартири подруги потерпілої, яка теж пояснювала, що їй від нього нічого не потрібно.

Після того, як потерпілі звернулись до поліції, чоловік знову прийшов до магазину, в якому працювала одна із жінок.

"Він мав при собі молоток та зубило. Побачивши патруль, він одразу ж сховався за полицями. Поліцейські зупинили його. З'ясувалося, що хвилиною раніше він намагався проникнути до сусіднього магазину, - повідомила Марта Суловська.

27-річному чоловікові висунули звинувачення у переслідуванні та спробі крадіжки зі зломом. Йому загрожує 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Польщі через жарт в аеропорту жінку оштрафували і не впустили до літака.

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