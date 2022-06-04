У Польщі двоє чоловіків напали на українок: одна жінка померла

У Польщі двоє невідомих чоловіків напали з ножем на двох громадянок України.

У Нацпольську Мазовецького воєводства двоє чоловіків напали на двох громадянок України.

Про це пише видання tvn24.

За даними поліції, до будинку жінок прибули двоє чоловіків. Один з них вийшов з автомобіля і напав на них, поранивши їх ножем. Потім нападники зникли з місця злочину, а сусіди почули крик та повідомили екстреним службам.

На момент нападу у квартирі, де проживали жінки, було також двоє дітей (віком 2,5 року і 5 місяців).

"Одну з постраждалих доставили до лікарні, інша 29-річна жінка померла, попри проведені реанімаційні заходи", - йдеться у повідомленні.

Автомобіль, на якому зникли нападники, в декількох кілометрах потрапив в аварію і з'їхав у кювет. Чоловіки втекли з місця ДТП.

Згодом одного з них затримали поліцейські – він перебував у стані алкогольного сп'яніння. Іншого затримали через кілька годин, він – громадянин України.

Також повідомляється, що жінки винаймали квартиру у Нацпольську близько трьох місяців.

Нагадаємо, у Росії убили 17-річну доньку заступника міністра.

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