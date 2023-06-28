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У Польщі двоє українців зі зброєю намагались пограбувати гральний заклад: як усе закінчилось (фото)

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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У Польщі двоє українців зі зброєю намагались пограбувати гральний заклад: як усе закінчилось (фото)

У Польщі затримали двох українців. Фото: pomorska.policja.gov.pl

Українцям загрожує позбавлення волі.

У місті Гдиня, що у Польщі, двоє українців зі зброєю намагались пограбувати гральний заклад. Їх затримали. 

Про це повідомляє польська поліція. 

"Двом громадянам України були пред'явлені звинувачення у спробі пограбування в одному з ігрових залів у Гдині. Один з нападників, тримаючи в руках предмет, схожий на вогнепальну зброю, заявив, що це пограбування. Кримінальні слідчі встановили особи зловмисників і затримали їх. Вчора чоловікам було пред'явлено обвинувачення і, за клопотанням прокуратури, суд обрав їм запобіжний захід у вигляді арешту на три місяці", - йдеться у повідомленні. 

У Польщі затримали двох українців. Фото: pomorska.policja.gov.pl / ©
У Польщі затримали двох українців. Фото: pomorska.policja.gov.pl

За даними польських правоохоронців, до приміщення грального закладу зайшли двоє чоловіків, один з яких поводився нервово, а потім, тримаючи в руках предмет, схожий на вогнепальну зброю, заявив, що це пограбування. Завдяки позиції жінки, яка там працювала, чоловікам не вдалося нічого вкрасти і вони втекли в невідомому напрямку.

Поліція затримала підозрюваних. Ними виявилися громадяни України віком 27 та 43 роки. Їх затримали на три місяці. Українцям загрожує до 3 років позбавлення волі. 

Нагадаємо, у Польщі з вікна багатоповерхівки випав 4-річний українець

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Дата публікації
Перегляди
227
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