У Польщі двоє українців зі зброєю намагались пограбувати гральний заклад: як усе закінчилось (фото)

У місті Гдиня, що у Польщі, двоє українців зі зброєю намагались пограбувати гральний заклад. Їх затримали.

Про це повідомляє польська поліція.

"Двом громадянам України були пред'явлені звинувачення у спробі пограбування в одному з ігрових залів у Гдині. Один з нападників, тримаючи в руках предмет, схожий на вогнепальну зброю, заявив, що це пограбування. Кримінальні слідчі встановили особи зловмисників і затримали їх. Вчора чоловікам було пред'явлено обвинувачення і, за клопотанням прокуратури, суд обрав їм запобіжний захід у вигляді арешту на три місяці", - йдеться у повідомленні.

У Польщі затримали двох українців. Фото: pomorska.policja.gov.pl

За даними польських правоохоронців, до приміщення грального закладу зайшли двоє чоловіків, один з яких поводився нервово, а потім, тримаючи в руках предмет, схожий на вогнепальну зброю, заявив, що це пограбування. Завдяки позиції жінки, яка там працювала, чоловікам не вдалося нічого вкрасти і вони втекли в невідомому напрямку.

Поліція затримала підозрюваних. Ними виявилися громадяни України віком 27 та 43 роки. Їх затримали на три місяці. Українцям загрожує до 3 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Польщі з вікна багатоповерхівки випав 4-річний українець.

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