У Польщі ексгенерал армії запропонував депортувати з країни українців призовного віку

У Польщі генерал Вальдемар Скшипчак запропонував уряду полегшити “роботу Офісу Президента України” та депортувати всіх чоловіків призовного віку.

Про це пише видання Onet Wiadomości.

Як зазначається, командувач Сухопутних військ у відставці, генерал Вальдемар Скшипчак пропонує уряду Польщі полегшити роботу Офісу президента України та депортувати з країни всіх емігрантів-чоловіків призовного віку.

"Це має бути ініціатива для урядів у Варшаві, Парижі, Празі, та де б вони не були. Ці уряди повинні допомогти Києву здійснити депортацію", - сказав Вальдемар Скшипчак.

Зі свого боку Міністерство закордонних справ Польщі наголошує, що усвідомлює проблему, яку створюють українські біженці чоловічої статі призовного віку.

"Ми розглядаємо, як ми можемо підтримати українську сторону. Ми віримо, що оптимальне рішення може бути знайдене на європейському рівні", - повідомили у зовнішньополітичному відомстві Польщі.

Проте наразі “жодних робіт у цьому напрямку в МВС країни та адміністрації не ведеться”.

Нагадаємо, що дипломат прокоментував заяву Анджея Дуди про невпевненість у поверненні Криму до України.

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