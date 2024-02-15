У Польщі фермери під час блокади влаштували скандал через гуманітарну допомогу Україні та черницю

У Польщі під час блокади кордону стався скандал через гуманітарну допомогу Україні та черницю. У пункті пропуску "Медика", де мав бути вантаж з гуманітарною допомогою від краківського "Карітасу" для України були і нібито автомобільні запчастини з Німеччини.

Про це пише польське видання onet.pl.

Хоча польські фермери пообіцяли, що пропускатимуть вантажівки із гуманітарною допомогою для України, цього так і не сталось. Вони вирішили перевіряти навіть такі вантажі.

Поляки заявили, що вони нібито викрили "аферу". Пікетувальники стверджують, що начебто у двох вантажівках, які мали перевозити ковдри та одяг, передані "Карітасом" Кракова для нужденних у Дрогобичі (Львівська область), були виявлені ще і ящики з автозапчастинами з Німеччини.

Поляки перевіряють фуру із гумдопомогою Україні. Фото: Wojtarowicz Mateusz

Монахиня, яка супроводжувала вантаж, намагалась пояснити пікетувальникам, що ковдри та інші теплі речі були у вантажівці також. Згодом вона у коментарі польським ЗМІ зазначила, що ситуація для неї теж була незрозумілою.

Краківський "Карітас" дистанціювався від інциденту. У короткому коментарі, розміщеному в соціальних мережах, там стверджують, що справді передали ковдри та одяг дрогобицькому "Карітасу", але тільки це.

"Саме про це йдеться у документі з нашим ім'ям. Перевезення організував "Карітас" з Дрогобича. Про решту транспорту ми нічого не знаємо, а сестра з фотографій не є працівницею краківського "Карітасу", але, ймовірно, пов'язана з "Карітасом" з Дрогобича", - йдеться у поясненні організації.

Нагадаємо, раніше польські протестувальники зірвали замки з фур і висипали українське зерно. Інцидент стався на кордоні перед Дорогуськом. Свої дії учасники блокади пояснювати відмовилися.

Речниця поліції міста Холм Ева Чиж каже, що у справі з українським зерном наразі збирають докази та опитують свідків. Наразі вони нікого не затримували.

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