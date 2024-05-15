У Польщі фермери "з особливою жорстокістю" вбили свого робітника з України, а потім підпалили

Щоб замести сліди злочину фермери підпалили сарай, куди кинули тіло українця. За попередніми даними, чоловіка розчленували.

У ніч із 11 на 12 травня сталася пожежа на великій фермі в селі Рокічині Поморського воєводства (Польща). Невдовзі на місце прибули вогнеборці та ліквідували вогонь. Тоді в руїнах було зроблено моторошне відкриття – на місці інциденту знайшли тіло чоловіка. Ним виявився українець.

Про це пишуть польські ЗМІ.

Слідчі працювали на місці інциденту 16 годин, підозрюючи, що тут стався злочин. Їхні висновки свідчать, що 48-річного чоловіка по-звірячому вбили, а підозрювані навмисно підпалили будівлю, щоб замести сліди.

Поліція затримала трьох людей – двох чоловіків, 37 і 34 років, а також 35-річну жінку. Зібрані докази та проведені заходи дозволили пред'явити чоловікам обвинувачення у вбивстві з особливою жорстокістю громадянина України. Жінку звинувачують у ненаданні допомоги особі, життю чи здоров’ю якої загрожувала небезпека, а також у приховуванні слідів злочину.

Один із підозрюваних зізнався у скоєному, а інший – ні. Для обох прокуратура подала до районного суду подання про тимчасовий арешт на три місяці. Наступну справу, щодо підозрюваної жінки суд мав розглядати сьогодні.

Підозрювані – поляки. Вони були знайомі з жертвою.

"Я не можу надати інформацію про обставини та спосіб вчинення передбачуваного злочину через його тяжкість, щоб не шокувати громадську думку та з поваги до загиблого", – сказав польський прокурор.

Більш детальну інформацію надає сайт ibytow.pl, з якого видно, що арештовані – власники ферми, подружня пара та їхній працівник. Загиблий – ще один співробітник, українець.

" За неофіційною інформацією, тіло розчленували, найімовірніше, після застосування сокири. Як стало відомо, сім'я польських фермерів була заможною. Вони мали господарство в кілька сотень гектарів, розводили велику рогату худобу та продавали м'ясопродукти.

"Їхній будинок нагадує невеликий палац. У них двоє дітей, серед них хлопчик півроку. Донька шкільного віку", – йдеться в повідомленні.

Українець працював на цій фермі щонайменше кілька місяців. Слідчі поки з'ясовують, чи отримував він гроші чи лише харчування та проживання. Відомо, що він не мав трудового договору.

Раніше повідомлялся, що у Польщі жорстоко вбили 38-річну українку – без матері залишилося троє дітей.

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