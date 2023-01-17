Міняв колесо на дорозі: у Польщі трагічно загинув українець

У Польщі біля міста Гарволін, що в Мазовецькому воєводстві, загинув українець, на якого на трасі наїхала фура DAF. Від отриманих травм українець помер на місці.

Про це інформує тамтешня поліція.

Громадянин України керував вантажівкою DAF, але у транспортного засобу лопнула шина і він зупинився на трасі. Водій хотів самостійно замінити колесо.

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У цей момент в нього в'їхав інший вантажний автомобіль DAF, яким керував громадянин Узбекистану.

Від отриманих травм українець помер на місці. Поліція встановила, що громадянин Узбекистану був тверезим.

Причини аварії наразі встановлює експертиза, як і те, хто з учасників ДТП поводився всупереч правилам дорожнього руху.



Триває розслідування. Громадянинові Узбекистану вже пред'явили звинувачення в ДТП, яка мала смертельні наслідки. Водієві може загрожувати від шести місяців до восьми років в'язниці.

Нагадаємо, в Польщі громадянин України втратив водійське посвідчення, перевищивши швидкість до 135 км/год, порушивши заборону на обгін іншого транспортного засобу, а одразу після дорожнього контролю знову перевищив швидкісний режим. Він також отримав три штрафи на загальну суму 6,5 тис. злотих (понад 55 тис. грн).

Як повідомлялося, в місті Вільчиць у Нижній Сілезії, що в Польщі, українці потрапили у ДТП. Винуватцеві аварії загрожує до 5 років позбавлення волі.