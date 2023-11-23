У Польщі гінеколог зґвалтував 19-річну пацієнтку: вона розповіла моторошні подробиці

У Польщі до 2 років з іспитовим терміном засудили гінеколога, який на прийомі зґвалтував свою 19-річну пацієнтку. Виявилось, що жертв чоловіка було більше.

Про це пише польське видання onet.pl.

Дівчина розповіла, що кілька років тому прийшла на процедуру розрізання дівочої пліви, запропоновану гінекологом Яном К.. На приватному прийомі лікар спочатку пригостив її віскі "для розслаблення". Потім зробив ін'єкцію з анестетиком.

19-річна дівчина заплющила очі, не бажаючи бачити процедуру. Коли вона на мить розплющила їх, лікар стояв над нею і розстібав блискавку на штанах. Пізніше в інтерв'ю журналістам дівчина пояснила, що не могла поворухнутися, її ніби паралізувало. Їй вдалося лише сказати: "Я так не хочу", але він не припинив. Згодом вона почула від лікаря, що може відвідувати його безкоштовно до кінця життя.

Справою зайнялася прокуратура Старого міста у Вроцлаві. Слідчі вийшли на ще одну пацієнтку, яка розповіла про домагання з боку лікаря. Лікар також переконував її перерізати дівочу пліву, лікував алкоголем і жартував. Він також кілька разів схиляв її до сексу.

У 2019 році лікаря заарештували, він не визнав себе винним. Він стверджував, що не пам'ятає зґвалтування, а обстеження іншої жінки відбувалося зовсім по-іншому. Однак розповіді пацієнток на дискусійних форумах також свідчили про неналежну поведінку лікаря. "Він покидьок, йому подобаються засмаглі дівчата, ще й мене з подругою мацав і пропонував інтим... Жодну гарненьку дівчину не пропустить..." - написали пацієнтки, застерігаючи інших жінок.

25 жовтня 2023 року лікаря визнали винним і засудили до двох років позбавлення волі умовно. Крім того, він повинен виплатити компенсацію двом пацієнткам, яким було завдано шкоди. Жертва зґвалтування отримає 35 000 злотих, а інші 10 000 злотих. Вирок не є остаточним. Очікується апеляція.

Нагадаємо, у Польщі українець убив дружину та двох доньок і п'ять днів жив із тілами своїх жертв.

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