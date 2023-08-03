У Польщі голий поліцейський "гарчав" і бігав за дітьми: що сталось

У Польщі 23-річний поліцейський нападав на дітей, а потім повністю роздягнувся і бігав за підлітками. Чоловіка затримали випадкові перехожі та викликали поліцію.

Про це пише wprost.pl

У місті Слупську чоловік нападав на дітей, а потім повністю роздягнувся та бігав голяка. Очевидці самостійно його затримали та викликали поліцію.

"Цей чоловік без причини напав на мого 14-річного сина, який повертався з другом з магазину. Він щось кричав їм, гарчав, а потім смикнув і вдарив мого сина в обличчя. Потім ще й смикнув за скутер. Друг мого сина встиг його відтягнути, і вони втекли", - розповів батько одного із підлітків.

Чоловік додав, що на цьому все не закінчилось, оскільки хлопці помітили, що загубили телефон та були змушені повертатись назад.

"Саме тоді вони побачили, що чоловік гнався за двома іншими хлопцями на велосипедах. Потім він роздягнувся догола і так стояв за парканом", - каже батько.

Повідомлення про агресивну поведінку чоловіка надійшло до поліції Слупська близько 22:00. Коли поліцейські прибули на місце події, виявилося, що 23-річного хлопця вже встигли схопити перехожі.

"Він перестрибнув через паркан, впав на обличчя, а потім побіг у бік дитячого садка. Потім з будинку я побачив метушню і три поліцейські машини. Кров, яку ви бачите тут, біля воріт школи, - це його кров. Це люди так з ним вчинили, бо він напав на дітей. Також приїхала швидка допомога. Я чула, що він був п'яний і обкурений", - розповіла одна зі свідків.

Після затримання з'ясувалося, що 23-річний чоловік був констеблем Мисліборзького районного відділення поліції, який проходив стажування в Поліцейській школі в Слупську. Чоловік пройшов тест на алкотестері, який показав, що в його організмі було 2 відсотки алкоголю. Подальші тести покажуть, чи був він під впливом наркотиків.

"Його відсторонять від навчань і відправлять до рідної частини. Там його начальство прийме подальші дисциплінарні заходи, оскільки це не входить до нашої компетенції", - повідомив Пьотр Козловський, прессекретар Поліцейської школи в Слупську.

Нагадаємо, у Польщі біля села Яржень, що поблизу російського кордону, було виявлено тіло чоловіка без голови у стані сильного розкладання.

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