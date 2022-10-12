У Польщі готуються до нового потоку біженців з України: якими будуть умови для них

Польща залишається відкритою для українців і готується до другої хвилі приймання біженців.

Про це заявила міністерка сім'ї та соціальної політики Польщі Марлена Малонг, інформує forsal.pl.

Польська міністерка зазначила, що її країна разом із міжнародними партнерами допомагають Україні для перемоги над Росією. У цьому контексті вона запевнила, що новоприбулі українці можуть розраховувати на підтримку Польщі та інші соціальні гарантії, так як робота і житло.

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Водночас наразі достеменно невідомо, де розміщуватимуть нових біженців, які не матимуть фінансів для оренди власного житла, і скільки це буде коштувати, враховуючи анонсовані нововведення.

Крім того, Малонг констатувала, що приймання нової кількісті людей означатиме додаткові фінансові витрати для Польщі. Однак, за її словами, "на них слід дивитися в контексті рішень, які ухвалюються".

"Сьогодні війна, яка ведеться в Україні, є відкритою війною. Це не лише війна за свободу України, а й за ситуацію у світі, Європі та Польщі, яка є прикордонною державою", - сказала міністерка.

Нагадаємо, уряд Польщі готується запровадити 50% оплату біженцями з України свого проживання у центрах масового розміщення. Але будуть винятки. Очікується, що така сплата буде запроваджена від середини листопада. Остаточне рішення щодо цього нововведення має бути оприлюднене вже скоро урядом Польщі.

Раніе Єврокомісія ухвалила рішення, що українці, які повернуться додому на тривалий період, зможуть знову повернутися до ЄС і їм не потрібно буде проходити повторну реєстрацію. На таких людей після повернення автоматично продовжить поширюватися дія Директиви про тимчасовий захист.

Перед тривалою поїздкою до України біженцям потрібно буде повідомити до відповідних органів країни про виїзд з тої чи іншої країни ЄС. Водночас, важливо зазначити, що особа має намір повернутися.

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