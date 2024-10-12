У Польщі готуються збивати російські ракети: Сікорський заявив про відкриття бази ПРО

Нова протиракетна база НАТО збиватиме повітряні цілі, що загрожують безпеці країн-членів Альянсу, у тому числі російські.
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що "найближчими тижнями" на півночі Польщі буде відкрито базу протиракетної оборони НАТО.
Про це пише PAP
"Найближчими тижнями відкриємо базу протиракетної оборони в Редзіковому неподалік Пуцька. Це база, про яку ми домовилися зі США", – сказав Сікорський.
Він також повідомив, що вів переговори, "щоб системи ПРО могли збивати й російські ракети, спрямовані на Польщу, а не тільки іранські ракети, спрямовані на США".
Про оперативну готовність до початку місії нової бази, яка є частиною протиракетного щита НАТО, ще в липні заявляв Єнс Столтенберг, який на той час обіймав посаду генсека Альянсу. База в Редзіковому є внеском США в інтегровану систему протиповітряної та протиракетної оборони НАТО. Її будівництво тривало вісім років і супроводжувалося кількома скандалами. Спочатку військовий об'єкт планувалося ввести в дію ще 2018 року.
У своєму коментарі Сікорський не згадав про війну в Україні й прохання президента Зеленського збивати російські повітряні цілі над українською територією. Можливо тому, що база в Редзікові розташована більш ніж за 500 км від кордону з Україною.
Нагадаємо, Польща та країни Балтії обговорили стратегію на випадок нападу РФ. Союзники попередили, що в перші ж хвилини після нападу завдадуть удару по Санкт-Петербургу, не чекаючи поки командування НАТО вирішить застосувати п'яту статтю статуту.
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