У Польщі хірург після операції не зашив пацієнта: ситуацію рятувала медсестра

У Польщі хірург після операції не зашив пацієнта: ситуацію рятувала медсестра

Виявилося, що хірург не знав, як зашивати прооперованого.

У Польщі у місті Вальбжих стався кричущий випадок. Після операції хірург не зашив пацієнта.

Про це повідомляє телеграм-канал Нова Польща з посиланням на Gazeta Wyborcza.

В одній із лікарень Вальбжиха хірург, який щойно приступив до роботи, не зміг закінчити операцію, тож зашивати пацієнта довелося медсестрі. Як з’ясувалося, новому хірургу не вистачило знань та досвіду.

На щастя, пацієнт вижив.



"Через дії адміністрації за два минулі місяці звільнилося троє хірургів, які очолювали відділ хірургічної ендоскопії. Потім без логічного обґрунтування було звільнено заступника завідувача відділення, а завідувача понизили до заступника", — повідомляють медики.



У результаті в хірургічному відділенні залишилося всього два лікарі без досвіду, яких найняли на роботу нещодавно.



Нагадаємо, що в Тернопільській області 11 листопада попрощались із подружжям, яке загинуло в смертельній ДТП поблизу м. Бережани. Їхній 5-річний син, який теж їхав у автомобілі, перебуває у лікарні та поки не знає про смерть батьків.

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