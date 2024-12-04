У Польщі хочуть прирівняти ОУН і УПА до фашизму: у Сейм внесли законопроєкт

В Українському інституті національної пам'яті заявили, що політики Польщі намагаються засудити ідеологію, яка була частиною боротьби за незалежність України.

Польські політики внесли до Сейму законопроєкт, що передбачає криміналізацію пропаганди ідеологій ОУН, УПА та згадок про Степана Бандеру.

Про це повідомив народний депутат України, колишній очільник Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович.

Законопроєкт було подано 3 грудня. Він передбачає зміни до Закону про Інститут національної пам’яті та Кримінального кодексу Польщі.

"У Кримінальному кодексі в статті, яка стосується покарання за публічну пропаганду нацизму, комунізму, фашизму чи іншого тоталітарного режиму, пропонується додати фразу: “а також ідеологія Організації Українських Націоналістів, фракції Бандери (ОУН-Б) та Української Повстанської Армії (УПА), яка призвела до геноциду на Волині та в сусідніх областях у 1943-1945 роках”", — йдеться у повідомленні.

Володимир В’ятрович заявив, що польські політики намагаються засудити ідеологію, яка була частиною боротьби за незалежність України.

Нагадаємо, що очільники МЗС Польщі та України Радослав Сікорський та Андрій Сибіга 26 листопада ухвалили спільну заяву, що Україна не перешкоджатиме у проведенні польською стороною пошукових та ексгумаційних робіт на українській території, згідно з законодавством України і позитивно розглядатиме заявки з цих питань.