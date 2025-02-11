У Польщі хочуть скасувати допомогу на дітей для деяких біженців: кого це може торкнутися

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск хоче посилити правила отримання дитячої допомоги для іммігрантів та біженців, обмеживши надання допомоги лише тим іноземцям з дітьми, які працюють у Польщі та сплачують податки.

Про це пише Euractiv.

Минулого місяця кандидат у президенти Польщі від партії Туска "Громадянська платформа", мер Варшави Рафал Тшасковський заявив про необхідність змінити правила надання допомоги мігрантам та біженцям. На його думку, держава повинна допомагати лише тим, хто робить свій внесок в економіку країни, а не просто сидить на шиї у держави.

Туск підтримав цю ідею, пообіцявши, що уряд її "вивчить". За даними журналістів, незабаром уряд представить конкретний проект змін.

Видання зазначає, що у Польщі вже 8 років діє урядова програма "Сім'я 500+". У рамках програми всі мігранти та біженці з дітьми, які живуть у країні на законних підставах та мають право на роботу, отримують щомісячну допомогу на дитину у розмірі 800 злотих (майже 200 євро). Минулого року таку допомогу отримували понад пів мільйона дітей-іноземців, а 2023 року отримувачів дитячої допомоги було ще не 70 тисяч більше. При цьому чинні правила вимагають, щоб батьки-іноземці постійно проживали у Польщі та мали картку перебування з позначкою "доступ до ринку праці", але не вимагають, щоб одержувач допомоги мав роботу.

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Урядова коаліція критикує пропозицію Тшасковського.

"Українські діти часто перебувають під опікою бабусь і дідусів чи матерів-одиначок, які не можуть працювати. Чому ми повинні позбавляти пільг тих, хто їх найбільше потребує? Це питання цінностей", — сказав журналістам депутат Європарламенту від "Польщі 2050" Міхал Кобоско.

Він додав, що допомога українцям також приносить користь польському суспільству.

"Ми знаходимося в точці, де нам потрібні робочі руки. Українці дуже легко інтегруються в польське суспільство, часто займаючи робочі місця, на які довгий час не було охочих", — зазначив він.

При цьому серед українських біженців досить високий рівень зайнятості – 78% з них працюють, тоді як загалом у країні працевлаштовано лише 68% іноземців.

Однак за даними опитування, проведеного United Surveys для видання новин Wirtualna Polska, більшість поляків (85,9%) підтримують скорочення пільг для іноземців і лише 8,4% виступають проти.

Нагадаємо, за майже три роки війни у Польщі зменшилась кількість українців. Останні дані Європейського статистичного бюро свідчать про збільшення виїздів громадян України із Польщі до Німеччини. ФРН стала однією з країн ЄС, куди активно йдуть українці.

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