У Польщі хочуть ввести ПДВ на українську олію та обмеження ввезення цукру – подробиці

Заступник міністра анонсував, що також агітуватиме за обмеження на імпорт українського цукру.

У Польщі хочуть запровадити введення 8% ПДВ на українську олію та обмеження ввезення цукру з України.

Про це йдеться у Polskie Radio із посиланням на інформацію заступника польського міністра сільського господарства Міхала Колодзейчака.

Він заявив, що клопотатиме про мінімум 8% ПДВ на українську олію та про обмеження ввезення цукру до Польщі вже цього тижня.

За його словами, міністерство аналізує те, "що відбувається".

"У Міністерстві сільського господарства не було відповідного підрозділу, який би аналізував на постійній основі, скільки і яких товарів надходило до Польщі. Сьогодні ми аналізуємо це раз на тиждень, надходять повні дані, наприклад, скільки замороженої малини надійшло цього року", – сказав Колодзейчак.

За його словами, цього року з України вже надійшли кілька сотень тонн замороженої малини. Фактурна ціна замороженої малини становить 1 євро 15 центів, що менше 5 злотих.

"У Польщі за таку суму невигідно вирощувати сирі овочі. Я на це не згоден, ми будуємо польське виробництво і обмежуємо імпорт", – зазначив заступник міністра.

Він додав, що планує клопотати про запровадження ПДВ хоча б на 8% на олію, яка може надходити з України до Польщі.

"Чому це має бути ставка 0%, яка призначена для польських виробників і польських споживачів, щоб виробництво тут було прибутковим?" – сказав Колодзейчак.

Заступник міністра запевнив, що, швидше за все, цього тижня клопотатиме за запровадження обмеження на імпорт цукру до Польщі.

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