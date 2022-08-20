У Польщі хочуть якнайшвидше позбутися комуністичного минулого

Навроцький звернув увагу на те, що демонтаж пам’ятників тим, хто належав до сфери радянського впливу комуністичної влади, останнім часом відбувається дуже швидко.

Про це повідомляє "Польське радіо".

"Лише за останні три місяці ми прибрали 20 радянських пам'ятників, але в нашому списку — 60. Це дуже швидкий темп, але це питання, яке треба було розв’язати давно", – зазначив він очільник Інституту національної пам'яті Польщі.

Навроцький пообіцяв компенсувати недостатню діяльність за останні роки.

"Я хотів би бути тим очільником Інституту національної пам’яті, який завершить процес декомунізації в публічному просторі Польщі", – наголосив Кароль Навроцький.

Він також згадав про провадження, які стосуються часів Польської Народної Республіки.

"До цього року суттєво зросла кількість звернень про зняття недоторканності з прокурорів і суддів комуністичних часів. Відновлюємо провадження у справах нез’ясованих смертей 1980-х років, тому що деякі люди, котрі служили тодішній тоталітарній системі, досі функціонують в публічному просторі", – повідомив він.

Нагадаємо, в Естонії також почали зносити радянські пам’ятники у містах з найбільшою кількістю етнічних росіян.

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