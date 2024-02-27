У Польщі хочуть запровадити обов’язкове очне навчання дітей з України

У Польщі поскаржилася, що неможливо перевірити, як навчаються діти онлайн в українській системі освіти.

Міністерство освіти Польщі планує запровадити обов’язкове шкільне навчання для українських дітей вже від вересня, тобто від нового навчального року.

Про це передає "Польське радіо".

Заступниця міністра освіти Польщі Йоанна Муха поскаржилася, що неможливо перевірити, як навчаються діти онлайн в українській системі освіти.

"Українських дітей не можна позбавляти освіти, і, на жаль, ми сьогодні маємо справу з такою ситуацією. Ми не можемо перевірити, як реалізовано обов’язкове навчання цих дітей в українській онлайн-системі. Ми прекрасно розуміємо, що це дуже великі групи дітей", — сказала вона.

Заступниця міністра певна, що частина цих дітей залишиться в Польщі, "тому вони мають право на освіту, і Польща зобов’язана забезпечити їм цю освіту". Водночас, Йоанна Муха запевнила, що це не спроба полонізації.

"Українська влада, мабуть, боїться, що українські діти будуть полонізовані в польській системі освіти. У нас немає таких планів. Ми хочемо, щоб вони розвивали свою ідентичність. Ми хочемо надати їм можливість вивчати українську мову. Я вважаю, що українській владі особливо цікаво щодо російськомовних українських дітей, що вони матимуть можливість вивчати українську мову в Польщі", — сказала вона.

Міністерство освіти Польщі обіцяє проконсультуватися щодо обов'язкового шкільного навчання дітей з Міністерством освіти України. Про реакцію українського Міносвіти на таку ініціативу поки невідомо.

Нагаємо, що у травні 2023 року повідомлялося, що 56% українських дітей у Польщі не вчаться в місцевих школах.

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