У Польщі кандидатка у депутати приваблює виборців іменними презервативами: як вона це пояснила

У Польщі кандидатка у депутати до Сейму Емілія Скібінська агітує виборців, роздаючи їм ароматизовані презервативи. Вона каже, що хоче таким чином переконати молодь взяти участь у виборах.

Про це пише польське видання wprost.pl

Емілія Скібінська, яка балотується за списком "Лівих", окрім листівок та передвиборчих плакатів, під час зустрічей з мешканцями свого округу вона роздає ароматизовані презервативи, підписані її ім'ям та прізвищем.

Політикиня каже, що вона хотіла незвичної передвиборчої кампанії і після нарад зі своєю командою обрала гасло: "Не трісне, голосуй!". Також тоді вони вирішили роздавати виборцям іменні презервативи.

"Багато молодих людей дуже підтримують ідею і нестандартну концепцію. Я отримала багато дуже позитивних коментарів після того, як опублікувала свою акцію. Навіть якщо хтось був обурений ідеєю, це нормально. Я щаслива, що порушую табуйовану тему", - каже політикиня.

Зазначимо, що вибори до Сейму та Сенату Польщі відбудуться 15 жовтня 2023 року.

Нагадаємо, Польщі після заяви прем'єр-міністра Матеуша Моравецького про те, що ця країна більше не постачатиме Україні зброю, спалахнув скандал. Опозиція розкритикувала правлячу партію, а в уряді зробили нову заяву.

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