У Польщі кількість випадків COVID-штаму "Омікрон" зросла до семи

У МОЗ Польщі попередили, що "Омікрон" є "дуже заразним" і "поширюється з безпрецедентною швидкістю".

У Польщі в неділю, 19 грудня, до семи зросла кількість випадків захворювання на новий штам COVID-19 "Омікрон".

Про це із посиланням на PAP повідомляє Polskie Radio.

Зазначається, що однією з інфікованих вказаним варіантом коронавірусу є семирічна дівчинка з Гданська.

За словами заступника міністра охорони здоров'я Польщі Вальдемара Краськи, "Омікрон" є "дуже заразним" і "поширюється з безпрецедентною швидкістю".

Загалом впродовж доби у Польщі позитивні результати COVID-тестів отримали 15 976 людей, а ще 70 пацієнтів померли від ускладнень коронавірусної інфекції. Від початку пандемії COVID-19 підтвердили у 3 958 840 поляків, 91 485 з яких померли.

Цього тижня по всій країні набули чинності нові карантинні обмеження. Так, усі дискотеки, нічні клуби та інші танцювальні заклади призупинили роботу, а розважальні центри почали обслуговувати до сотні відвідувачів одночасно.

До того ж, максимально дозволена місткість ресторанів, готелів, барів, кінотеатрів і театрів зменшилася з 50% до 30% (на вакцинованих від коронавірусу відвідувачів це обмеження не поширюється).

Нагадаємо, що Польща змінила порядок пропуску на кордоні українців, а також громадян інших країн, що не входять до Європейського Союзу, доповнивши категорію осіб, яким для в'їзду на її територію не потрібен негативний результат тестування.

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