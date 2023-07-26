У Польщі коханець матері посеред вулиці кинув 8-річну дівчинку з України: забрав телефон і зник 

Поліція передала дівчинку її дідусеві та бабусі, які мешкають у Польщі.

У столиці Польщі Варшаві поліція посеред вулиці знайшла 8-річну дівчинку з України. Дитина плакала та сказала, що її тут покинув вітчим.

Про це пише onet.pl.

Двоє поліцейських, які патрулювали вулицю Бжеську в Північній Празі - районі Варшави, помітили перед одним із будинків кілька людей, що зібралися навколо маленької дівчинки.

"Коли ми під'їхали ближче, до нас звернулася жінка, яка сказала, що хтось залишив маленьку дівчинку без нагляду. Дитина говорила польською мовою, але з виразним іноземним акцентом", - розповів інспектор Юліан Пшичинек, який разом з колегою Евеліною Чиж подбав про дитину.

Поліцейські заспокоїли дівчинку, запевнивши, що зроблять все можливе, щоб вона повернулася додому. Дівчинка пояснила, що їй 8 років, вона родом з України і проживає в Польщі вже близько 2 років. У понеділок ввечері, у супроводі своєї глухої матері та її коханця-грузина вона прибула до Варшави з району Седльце. У вівторок вранці, коли мати ще спала, вітчим розбудив дівчинку і сказав, що вони поїдуть на велосипедну прогулянку.

Коли вони доїхали до вулиці Бжеської, він наказав їй зупинитися. Він попросив дівчинку почекати його п'ять хвилин, а сам поїхав у напрямку вулиці Зонбковської, прихопивши її телефон і документи. Чоловік не повернувся, тому перехожі зацікавилися дитиною, яка плаче, і саме вони вказали на неї поліції.

Поліція нагодувала дитину, оскільки дівчинка не встигла поснідати. Поки дівчинка їла, правоохоронці намагалися встановити контакт з її родичами, переглядаючи соціальні мережі. Дитина повідомила, що ходила до шкіл у Лукові та Седльцях. Зв'язавшись з керівництвом однієї зі шкіл, вдалося встановити номер телефону її бабусі, яка проживає в Любліні.

Патрульні викликали інший поліцейський патруль, який зв'язався з бабусею. Дівчинку доправили до районного відділення поліції, куди охоронці також перевезли її велосипед.

Як повідомила поліція Північної Праги, 8-річну дівчинку передали бабусі та дідусеві.

Нагадаємо, у Польщі затримали 5 людей, серед яких відома бізнесменка. Вони нажилися на 39 млн злотих на біженцях з України.

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