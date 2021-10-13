У Польщі колишнього прикордонника запідозрили в співпраці з білоруським КДБ

У Польщі колишнього прикордонника запідозрили в співпраці з білоруським КДБ

У цій шпигунській справі можливі подальші арешти.

Контррозвідники Агентства внутрішньої безпеки Польщі затримали колишнього військовослужбовця прикордонної служби, який пішов у відставку в чині лейтенанта, за підозрою в шпигунстві на користь білоруського КДБ.

Про це повідомляє RMF 24 з посиланням на прессекретаря польської спецслужби Станіслава Жарина.

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За його словами, слідство має докази співпраці затриманого із білоруським Комітетом державної безпеки. Суд санкціонував його арешт на три місяці. Оскільки у цій справі можливі подальші арешти, більш докладної інформації представник спецслужб не надав.

Підозрюваному у шпигунстві, згідно польського законодавства, загрожує до 15 років в'язниці.

Як дізналися журналісти видання із власних джерел, затриманий чоловік з 1981 року служив у міліції комуністичної Польщі, а двадцять років тому пішов у відставку з військової служби в прикордонній охороні в чині лейтенанта.

Нагадаємо, раніше з боку території Білорусі було здійснено постріли в напрямку польських військовослужбовців, які патрулюють кордон через посилення загрози нелегальної міграції.

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