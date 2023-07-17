У Польщі літак впав на будівлю, в якій люди ховались від грози: 5 загиблих, багато поранених (фото)

У Польщі ввечері, 17 липня, невеликий пасажирський літак впав на ангар, де люди ховались від грози. Відомо про 5 загиблих.

Про це пише onet.pl.

У понеділок ввечері поблизу населених пунктів Насельськ і Новий Двір Мазовецький невеликий пасажирський літак впав на ангар, де перебували люди. Постраждало 15 осіб. Пожежна служба повідомляє про п'ятьох загиблих.

Аварія сталася на території варшавського аероклубу SkyDive у Хрцинно поблизу Нового Двору Мазовецького під час посадки літака в поганих погодних умовах. Літак Cessna зачепив ангар, в якому перебували люди. Відомо про 5 загиблих. Це - пілот і люди, які були в будівлі.

Місце авіакатастрофи у Польщі. Фото: командувач Державної пожежної служби бригадний генерал Анджей Бартковяк.

Літак, що потрапив в аварію, - Cessna 208, який використовувався, серед іншого, для стрибків з парашутом. До місця події стягнуто великі сили рятувальників, пожежників і волонтерів, також викликано чотири вертольоти Повітряної рятувальної служби - з Варшави, Плоцька, Ольштина і Соколува-Підляського.

У Польщі літак впав на ангар. Фото: командувач Державної пожежної служби бригадний генерал Анджей Бартковяк.

На місці події працюють шістнадцять пожежних підрозділів - як з Державної пожежної служби, так і з Добровільної пожежної служби.

"Перед 20:00 невеликий літак через погані погодні умови впав на ангар. Машина просто врізалася в цю будівлю, зруйнувавши її. Також обвалився дах. В ангарі в цей час перебувала група людей. На даний момент у нас є інформація, що п'ятеро людей загинули. Серед них - пілот літака. Загалом 15 осіб отримали поранення", - розповіла Катажина Урбановська, прессекретарка начальника пожежної служби Мазовецького воєводства.

Свідки повідомляють про грозу і сильний вітер в околицях аеропорту. Кажуть, що катастрофа сталася після дуже сильного пориву вітру.

У Польщі на ангар впав літак. Фото: командувач Державної пожежної служби бригадний генерал Анджей Бартковяк.

Моніка Новаковська-Бринда з Головного управління національної пожежної служби повідомила, що жертвами стали люди, які ховалися в ангарі від негоди.

"Відомо, що будь-яка людина, яка знає, що наближається шторм, намагається сховатися в безпечному місці. На жаль, цей ангар таким не виявився", - сказала вона.

Нагадаємо, у Польщі ревнивець розстріляв чоловіка на очах у його нареченої та вчинив самогубство.

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