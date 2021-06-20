У Польщі масштабно горіло село: десятки будинків знищені, постраждали люди (фото, відео)

Через пожежу одна людина впала з даху і зламала хребет.

У Польщі у селі Нова Біла (Мазовецьке воєводство - ред) вночі сталася серйозна пожежа, у якій горіли десятки будівель. У результаті займання постраждали 9 людей, ще щонайменше 112 мешканців залишилися без житла.

Про це повідомляє RMF 24.

Загорілося пізно увечері 19 червня. Вогонь швидко поширився, оскільки будівлі компактні та розташовані одна біля одної, а житлові будинки були з'єднані з господарськими будівлями. Крім того, деякі були з дерева.

Пожежа пошкодила 44 будівлі, зокрема 21 житловий будинок. Постраждали дев'ять людей. Вони в лікарні.

Одна людина впала з даху і зламала собі хребет. Один пожежний-доброволець, який повернувся додому після випробувань, отруївся димом.

Крім того, 112 осіб були змушені покинути свої будинки, шукаючи притулку. Наразі зруйновані будівлі постійно контролюються пожежними. У деяких господарських будівлях зберігалося сіно і там є ризик виникнення повторної пожежі.

Також там чергує поліція, сторонніх не пускають. Вулиця, де вирувала пожежа, закрита і охороняється офіцерами.

У центрі села, поруч з церквою і Словацьким культурним центром, встановлені три пожежні ятки. У місцевій школі організували пункт допомоги.

Воєвода Малопольщі Лукаш Кміта сказав, що розмовляв з адміністратором комуни про початок надання термінової допомоги. Постраждалим родинам протягом 24 годин виплатять для нагальних потреб до 6000 злотих. Згодом буде ще матеріальна допомога.

Про допомогу через соціальні мережі заявив також прем'єр-міністр Матеуш Моравецький. Він також заявив про більшу підтримку, але деталі будуть згодом. Також він зустрінеться з людьми, які отримали травми.

"Ми нікого не залишаємо у потребах, коли його життя горить. Ми зробили все, щоб сім'ям був дах над головою. Армія негайно підключилася до операції з надання допомоги... Це була нелегка рятувальна операція, але ми впоралися зі стихією. Велике спасибі всім, хто брав участь в його проведенні. Відмінна робота!" - написав політик.

Крім того, місцева церква також оголосила, що перед спорудами буде організовано збір жертв для постраждалих у пожежі.

Нагадаємо, у Польщі на трасі біля Щецина зіткнулися два евакуатори і платформи, які перевозили бойові танки Т-72М1. В результаті зіткнення виникла пожежа. Горіли військові танки.

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