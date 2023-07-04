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У Польщі мати кинулась рятувати сина і загинула: свідків шокувала реакція перехожих

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Час на прочитання
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У Польщі мати кинулась рятувати сина і загинула: свідків шокувала реакція перехожих

У Польщі загинула мати, яка рятувала сина.

Очевидиця розповіла, що люди не хотіли допомогти потерпілій.

У польському місті Каліш загинула 42-річна жінка, яка кинулась рятувати свого сина. Очевидці кажуть, що потерпілу ніхто не рятував і люди просто йшли повз. 

Про це пише onet.pl. 

Трагедія сталась 27 червня в міському парку Каліша. Того дня 42-річна жінка гуляла зі своїм 13-річним сином-аутистом. За свідченнями очевидців інциденту, в якийсь момент хлопчик зайшов у воду. Мати кинулася на допомогу, побігла за ним у річку. Хлопчик дістався до берега, жінка потонула.

Патриція Гальберчик, яка у той день гуляла у парку, розповіла, що вона шокована реакцією людей на трагедію. Вона стверджує, що матері ніхто не хотів допомогти. За словами очевидиці, три жінки з дітьми намагались врятувати потерпілу. Одна з них почала телефонувати до рятувальників, інша бігала парком та просила про допомогу. 

"Ніхто з чоловіків, що сиділи за кавовим столиком, не піднявся. Вони сиділи і дивилися, кажучи, що не вміють плавати. Я спробувала зупинити велосипедистів, але вони також відмовилися допомогти, деякі навіть не вийняли навушники з вух. За 200 метрів від місця події тренувалися каноїсти. Незважаючи на наші крики, вони нас не чули. Нарешті, коли двоє чоловіків відреагували на наші прохання, було вже запізно. Один з них увійшов у воду, але вже нічого не бачив. Якби кілька чоловіків схопили один одного за руки, можливо, жінку вдалося б врятувати". - зазначила вона.

Рятувальники, які прибули на місце події, повідомили, що жінка впала в яму, заповнену мулом, і не змогла самостійно вибратися з неї.

Районна прокуратура в Каліші розпочала розслідування для з'ясування обставин інциденту і безпосередньої причини смерті. 

Жінка залишила сиротами шістьох дітей, у тому числі трьох неповнолітніх. Мати виховувала дітей самостійно. За словами соціальних працівників, 42-річна жінка була хорошою матір'ю.

Молодших дітей взяли під опіку старші. 13-річного хлопчика, який був свідком смерті матері, госпіталізували. 

Нагадаємо, у Польщі затримали 20-річного підозрюваного у вбивстві українця.

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Дата публікації
Перегляди
1092
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