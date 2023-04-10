У Польщі мати рятувала сина і зникла: дитина померла, а тіло жінки знайшли через 5 місяців 

У Польщі в грудні 2022 року сталась трагедія: 36-річна мати кинулась рятувати свого 10-річного сина, який тонув у річці. Дитина померла у лікарні, а тіло жінки знайшли лише у квітні 2023 року.

Про це пише lublin112.pl.

Трагедія сталась в Хлівісках поблизу Любартова біля мосту на річці Вепш. Хлопчик гуляв там з матір'ю. Коли він впав у воду, жінка кинулася йому на допомогу. Вона спустилася вниз і, вхопившись за гілку, зуміла схопити сина за руку. Однак течія була настільки сильною, що вона не змогла потягнути його до себе. Минав час, і вона почала втрачати сили. Тоді жінка покликала на допомогу.

Її крики почули чоловіки, які працювали на будівельному майданчику біля переправи. Один з них викликав пожежників. Інший увійшов у воду, намагаючись врятувати жінку, проте в нього нічого не вийшло.

Фото PSP

Після майже двох годин пошуків непритомного хлопчика з переохолодженням витягли з води біля Щекарково (кілька кілометрів від Хлівісок). Його негайно реанімували. Швидка допомога доставила його до Університетської дитячої лікарні в Любліні, де його намагались врятувати, проте хлопчик помер. Від грудня поліція намагалась знайти тіло жінки, проте безуспішно.

9 квітня 2023 року пара помітила у воді людську руку. На місце прибули рятувальники та пожежники. За попередніми даними, це - тіло 36-річної жінки, яка загинула рятуючи сина. Наразі ще тривають усі експертизи.

Нагадаємо, у Польщі 73-річна жінка, щоб допомогти незнайомцю зі соціальних мереж набрала кредитів та продала власну квартиру. Загалом шахраю, який обіцяв з нею одружитися, вона переказала 500 тисяч злотих( понад 4 млн 200 тисяч гривень).

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