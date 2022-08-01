У Польщі майже удвічі зросли ціни на карти побиту та інші документи для іноземців: які тарифи

У Польщі діють нові тарифи за видачу або заміну карт побиту, польського проїзного документа для іноземця та польського посвідчення особи для іноземця.

Тарифи на документи в Польщі від початку поточного місяця переважно здорожчали вдвічі.

Про це інформує gov.pl.

Карта побиту, за новими цінами, коштує 100 злотих (майже 800 грн). Раніше потрібно було заплатити 50 злотих. Польський проїзний документ для іноземця подорожчав аж до 350 злотих (близько 2 800 грн). До цього він коштував 100 злотих.

Документ, який посвідчує особу іноземця, який коштував раніше 50 злотих, тепер коштує 100 злотих.

Змінилися і тарифні ставки за заміну документів у разі їхньої втрати чи знищення з вини самого власника. Так, повторна видача карти побиту обійдеться вже у 200 злотих (було 100 зл). Повторне видавання польського проїзного документа для іноземця коштуватиме аж 700 зл (було 200 зл). Повторне видавання польського документа, який посвідчує особу іноземця коштує тепер 200 зл (було 100 зл).

У разі втрати і повторно виданого документа наступна його видача обійдеться також значно дорожче:

карта побиту – 300 злотих.

польський проїзний документ для іноземця – 1050 злотих.

польський документ, що посвідчує особу іноземця – 300 злотих.

Важливо, якщо заяву про видавання або заміну документа було подано до 29 липня 2022 року, за видачу або заміну цього документа стягуватиметься чинна на той момент плата.

Нагадаємо, у Польщі запрацював освітній хаб для українців.

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