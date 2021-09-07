У Польщі мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП: внаслідок аварії постраждало 7 осіб

Про загрозу життю не повідомляється, стан постраждалих середньої тяжкості.
Зранку у вівторок, 7 вересня, поблизу міста Люблін трапилася ДТП за участі мікроавтобуса, у якому з України до Польщі подорожувало 8 осіб.
Про це повідомляє Посольство України в Польщі.
"Внаслідок аварії постраждало 7 громадян України. Усі потерпілі оперативно розміщені у чотирьох госпіталях у м.Люблін. Станом на зараз, про загрозу життю не повідомляється, стан постраждалих середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що для надання консульського супроводу, можливої допомоги постраждалим, до лікарні виїхав черговий консул, встановлюються контакти з родичами.
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