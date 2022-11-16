У Польщі могла впасти ракета української ППО, що збивала російську ціль – AP

Інформацію надали анонімні американські чиновники, які не уповноважені обговорювати це питання публічно.

Ракета, що впала на території Польщі, могла бути випущеною з української ППО задля збиття російської ракети.

Про це повідомляє AP із посиланням на трьох чиновників зі США.

За інформацією джерел, попередні оцінки свідчать ­– ракета була випущена по російській ракеті, що наближалася. Це сталося під час масованої ракетної атаки РФ на об'єкти критичної інфраструктури в усій Україні.

Зазначається, що американські чиновники надавали інформацію на умовах анонімності, адже не уповноважені обговорювати це питання публічно.

Ці оцінки суперечать інформації, яка з’явилася раніше, – про те, що саме російські ракети перетнули кордон Польщі.

Нагадаємо, ввечері 15 листопада стало відомо, що у польському місті Пшеводув біля кордону з Україною стався вибух, внаслідок чого загинуло двоє людей. Польські ЗМІ повідомили, що це могли бути російські ракети.

Згодом у польському МЗС підтвердили, що на території країни впала справді ракета російського виробництва. Варшава запросила міжнародних фахівців до розслідування удару.

Водночас президент США Джо Байден заявив, що ракета, яка впала на території Польщі, була запущена не з території Росії.

Новини ТСН 19:30 за 15 листопада 2022 року | Новини України

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