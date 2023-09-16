У Польщі чоловіка та його доньку звинуватили у вбивствах та інцесті: у підвалі знайшли трьох мертвих немовлят

Поліція виявила тіла трьох немовлят у підвалі будинку в одному із сіл на півночі Польщі, а також затримала 54-річного чоловіка та його 20-річну доньку за звинуваченням у вбивствах та інцесті.

Про це повідомила в суботу, 16 вересня, польська телекомпанія TVN24.

Тіло першої новонародженої дитини знайшли ще у п'ятницю, 15 вересня. Одразу ж за підозрою у вбивстві було затримано двох осіб: 54-річного чоловіка та 20-річну жінку, яка є його донькою та матір'ю загиблої дитини.

У п'ятницю пізно ввечері на тій же ділянці знайшли тіло другого немовляти у стані значного розкладання. У суботу вранці слідчі заявили про виявлення тіла третьої дитини, закопаної в підвалі.

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У суботу представник окружної прокуратури Гданська Маріуш Душинський повідомив про проведені слідчі заходи із затриманою 20-річною жінкою.

“Прокурор інкримінував їй вчинення трьох злочинів. Два стосуються вбивства, а третім злочином є інцест”, - зазначив він.

За звинуваченням у вбивстві жінці загрожує довічне ув'язнення, кровозмішення, згідно з Кримінальним кодексом Польщі, карається позбавленням волі на строк від трьох місяців до п’яти років.

Також до прокуратури доставили 54-річного батька жінки. У другій половині дня прокурор Душинський оголосив, що чоловікові висунули звинувачення у трьох пунктах вбивства у справі про новонароджених і двох - у інцесті. Друге з цих останніх звинувачень стосується іншої дочки.

Розтин тіл новонароджених, яким має бути встановлено причина їх смерті, запланований на неділю. Цього ж дня очікуються подання заяв про арешт підозрюваних.

Нагадаємо, на острові Ява, Індонезія, 57-річний чоловік зізнався, що займався сексом зі своєю дочкою, а народжених немовлят убивав. Він стверджував, що місцевий шаман наказав йому робити, якщо він хоче стати багатим.

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