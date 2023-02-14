У Польщі можна отримати виготовлені в Україні закордонний паспорт або ID-картку: як це зробити

У будь-якому випадку треба звернутися до консульства, на території округу якого перебуваєте.

У Польщі можна отримати закордонний паспорт чи ID-картку, замовлені у підрозділі Державної міграційної служби України. Це можливо двома способами.

Про це йдеться на сайті Міністерства закордонних справ України.

Закордонний паспорт чи ID-картку можливо отримати за кордоном через консульські установи України. Документи можуть доставити до вибраного консульства міжнародним кур’єрським експрес-перевезенням ю DHL Express або дипломатичною поштою.

Якщо обрати послуги DHL Express, це буде платно за тарифами компанії. Цей спосіб підійде для тих, кому швидко потрібні документи.

Щоб скористатися послугою, потрібно звернутися до консульства, на території округу якого перебуваєте. З собою треба мати документ, який посвідчує особу. На місці пишеться заява до територіального органу/територіальному підрозділу ДМС (а не дипломатичній установі), який оформив ID-картку чи закордонний паспорт.

До заяви треба додати квитанцію про оплату, оформлену через портал https://dhlportal.com.ua.

Дипломатичною поштою термін доставлення буде від трьох місяців. Для замовлення послуги потрібно теж звернутися до консульства, на території округу якого перебуваєте, з документом, який посвідчує особу. Теж пишеться заява. Далі слід очікувати на запрошення до консульства для отримання документа.

Нагадаємо, у польській Варшаві відкрився Центр виготовлення ID-карток та закордонних паспортів громадян України. Як це зробити та скільки коштує, читайте тут.

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