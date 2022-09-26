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У Польщі на мітинг проти приїзду українських біженців ніхто не прийшов

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У Польщі на мітинг проти приїзду українських біженців ніхто не прийшов

Фото: Фото з соціальних мереж

Прості поляки не підтримують антиукраїнські заклики ультраправих націоналістів.

У польському місті Сянік, біля кордону Польщі з Україною, анонсували про акцію протесту проти прийому українських біженців. Проте на захід не прийшла жодна людина.

Про це інформує Notes from Poland.

Останніми тижнями діячі націоналістичної праворадикальної Конфедерації (Konfederacja) просувають гасло "Зупинити українізацію Польщі". Партія, яка тривалий час виступала проти масової імміграції з України, зараз стверджує, що українські біженці начебто отримують пільги, яких немає у поляків.

У 37-тисячному Сяніку на південному сході Польщі поблизу з Львівською областю, активістка націоналістичної партії "Конфедерація" Кароліна Пікула організувала протест проти "українізації Польщі".

Однак під час заходу, який Пікула транслював у прямому ефірі на YouTube, ніхто не з’явився. Єдина зацікавленість була від чоловіка, який прийшов з нею сперечатися.

Аналогічний захід у Варшаві, на якому виступили два депутати-націоналісти, зібрав лише невелику кількість людей.

Біля них зібралася група контрпротестувальників, які тримали плакати "Геть фашизм", "Браун — до Москви (один із лідерів Конфедерації Гжегож Браун. – Ред)" та "Польща — дім для всіх".

Нагадаємо, що Польща повністю заборонила в'їзд громадянам РФ.

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