У Польщі на працівників під час демонтажу будівлі впав труп, загорнутий у килим: що сталося 

У Польщі на території електростанції в Стальовій Волі під час демонтажу занедбаної будівлі на робітників зі стелі впав труп, загорнутий у килим.

Про це пише wprost.pl.

На початку лютого на території електростанції у Стальовій Волі розпочалися роботи з демонтажу. Робітники зносили занедбану будівлю, під якою проходили труби централізованого опалення. Раптом в одній з кімнат обвалилася стеля, а з горища впав килим. Коли робітники підійшли ближче, то побачили, що в нього загорнуті людські кістки.

Хоча інцидент стався ще місяць тому, про нього стало відомо тільки зараз. На місце події прибули співробітники поліції і прокурор. Було встановлено, що це були останки людини.

"За оцінкою експерта, останкам близько десяти років. На місці виявлення останків не було знайдено жодних документів чи речей, що посвідчують особу. Поки що не вдалося встановити особисті дані загиблого. Він додав, що на кістках не було виявлено жодних посттравматичних пошкоджень, які могли б свідчити про причетність третіх осіб", - сказав Адам Черпятка, керівник Окружної прокуратури в Стальовій Волі.

Нагадаємо, у Польщі зловмисник підпалив автомобілі швидкої, призначені для допомоги Україні.

Читайте також: