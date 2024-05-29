У Польщі на смерть розбилися неповнолітні українці: тікали від поліції на шаленій швидкості (фото)

16-річний водій та 17-річний пасажир автомобіля, які тікали від поліції, загинули. Обидва були громадянами України.

У польському місті Ґданськ двоє неповнолітніх українських підлітків розбилися на смерть під час втечі від поліції. Хлопці "гнали" на автівці на швидкості 160 км/год.

Про це пише Тrojmiasto.

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За словами польських правоохоронців, підліток тікав від поліції із середньою швидкістю 150-160 км/год. Машина врізалася в дерево.

За кермом Audi перебував 16-річний громадянин України. Незважаючи на допомогу медиків, він помер на місці. Його 17-річного пасажира доправили до лікарні, де той також помер.

"Водій Audi намагався зіштовхнути поліцейських з дороги, різко змінивши смугу руху, через що вони були змушені різко загальмувати. Погоня закінчилася в Ґданську, де водій Audi, ймовірно, бажаючи уникнути зіткнення з іншим водієм, не впорався з керуванням. Його занесло і він влетів у дерево. Автомобіль перекинувся", – повідомили у місцевій поліції.

Обидва загиблих підлітки були громадянами України.