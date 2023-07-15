У Польщі на українку з трьома дітьми напали пʼяні чоловік і жінка: вигукували "Слава Путіну"

Українка розповіла про неприємний інцидент, який трапився з нею та дітьми у польському місті Ополе.

У місті Ополе, Польща, пʼяні чоловік і жінка напали на 45-річну українку з трьома дітьми – 8, 10 і 13 років на автобусній зупинці "Wiosenna-Prószkowska", коли сімʼя поверталася додому з прогулянки. Інцидент стався ще 6 липня 2023 року.

Про це повідомило місцеве видання Nowa Trybuna Opolska.

Чоловік та жінка віком 25-27 років, які були напідпитку, почули, як родина розмовляє українською мовою. Пара підійшла і почала чіплятися та ображати їх.

"Хіба ви українці", "Путін вас роз***", "Ви приїхали сюди за програмою "Родина 500+", – кричали вони. Потім нападники штовхнули українку та пішли до магазину по випивку.

Після штурханини українка викликала поліцію і разом з дітьми на зупинці чекала правоохоронців. Тим часом чоловік та жінка вийшли з магазину і чоловік показав українцям середній палець, перед тим як сісти в автобус.

Крім того, він вигукнув "Слава Путіну" та "До біса Україну".

"Мені подобається Ополе, тому що люди тут добрі та доброзичливі. Ця приязність ще більше зросла після того, як Росія вторглася в Україну. Я багато разів чула від людей слова підтримки України. Я вперше зустрівся з такою агресією, яка торкнулася моєї родини кілька днів тому", – розповіла потерпіла Надія.

Відомо, що жінка родом із Тернополя і вже 20 років приїздить до Польщі працювати прибиральницею. Її діти приїхали до Ополе під час канікул, аби навідати матір.

Про інцидент також поінформували прокуратуру. Тепер нападників шукають правоохоронці, їм загрожує до трьох років позбавлення волі за образу за національною ознакою.

Нагадаємо, у Польщі в дитсадку через виноград помер 3-річний хлопчик.

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