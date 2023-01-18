У Польщі надають нову фінансову допомогу українцям: актуальна інформація про виплати біженцям

Хто може отримати 18 тис гривень.

У Польщі оголосили про нові виплати біженцям із України. Так, громадяни нашої держави у Польщі до 20 січня можуть зареєструватись на отримання допомоги в 710 злотих (6 тис гривень) протягом трьох місяців. Загалом можна отримати 18 тис. гривень.

Про фінансову допомогу повідомили у Fundacja Ukraina та Mercy Corps.

Там зазначили, що для отримання фінансової допомоги українцям важливо знати про наступні умови:

одержувачі мають проживати в Нижньосілезькому воєводстві;

допомога надається українцям, які раніше не отримували виплат від ООН та інших міжнародних організацій.

На допомогу претендують найменш соціально захищені категорії. Так, виплату можуть отримати:

вагітні та матері з дітьми до 1 року;

багатодітні матері, які мають 3 і більше дітей і які перебувають у Польщі без чоловіка;

люди з інвалідністю 1 та 2 груп;

літні українські біженці віком понад 60 років.

Щоб подати заявку на допомогу, потрібно заповнити анкету. Зробити це пропонують онлайн за посиланням.

Водночас одержувачу потрібно буде двічі особисто приїхати до Вроцлава у разі затвердження анкети. Вперше необхідно привезти документи, а вдруге – отримати картку, на яку перераховуватимуть гроші.

Раніше повідомлялося, скільки платять українським біженцям у різних країнах. Так, наприклад, Німеччина підвищує виплати для біженців. А Канада надає 3 тис канадських доларів одноразово.

Додамо, що біженців з України в Польщі стало менше. ТСН повідомляв, скільки громадян досі не повернулися додому.

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