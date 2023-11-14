У Польщі напали на 12-річну дівчинку з України: вона у медикаментозній комі

Після нападу дитина була при свідомості та сама зателефонувала матері.

У Польщі напали на 12-річну дівчинку з України: невідомий поранив її ножем та втік. Чоловіка і досі не затримали.

Про це пише польське видання rzeszow.naszemiasto.pl.

Що відомо про напад на дитину з України

За даними польських журналістів, які поспілкувались із сусідами родини, напад стався неподалік дитячого садка та стоматологічної клініки у Жешуві. На дитину нібито напав ззаду "кремезний чоловік зростом близько 180 см".

За свідченнями сусідів, зловмисник нібито завдав дитині ударів в область шиї та обличчя. Після цього нападник зник.

Що відомо про стан дівчинки

Сім'я потерпілої родом з України, але вже тривалий час проживає в Польщі. Дитину доставили до Клінічної обласної лікарні № 2 в Жешуві.

"Дитина перебуває після хірургічної операції. Вона перебуває у медикаментозній комі у відділенні інтенсивної терапії, і сьогодні її мають вивести з неї", - сказав місцевим журналістам прессекретар лікарні Томаш Вархол.

Нападника розшукують, його мотиви залишаються невідомими

Прокурор Кшиштоф Цехановський, прессекретар Регіональної прокуратури в Жешуві, розповів, що напад невідомого чоловіка на 12-річну дівчинку стався, коли дитина йшла до магазину. Злочинець напав на дівчинку з гострим предметом, ймовірно ножем.

"Дівчинка йшла сама. Очевидців інциденту ми не встановили. Першу допомогу їй надав випадковий перехожий, який опинився на місці вже після інциденту. Дівчинка була достатньо свідомою, щоб самостійно дістати телефон і зателефонувати матері з проханням про допомогу", - сказав Кшиштоф Цехановський.

У Польщі розшукують нападника, який причетний до злочину. Причини нападу залишаються невідомі.

Нагадаємо, у Польщі, в Любліні, знайшли мертвою 50-річну українку, яка напередодні вийшла з лікарні та загадково зникла.

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