У Польщі натовп накинувся на іноземців, які чіплялись до дітей: підозрюваних "відбивала" поліція

У Польщі розлючений натовп напав на 4 іноземців, яких запідозрили у тому, що вони чіплялись до дітей. Поліції довелось відбивати підозрюваних у людей, які вчиняли самосуд.

Про це пише wprost.pl.

Інцидент стався в суботу в басейні в місті Битом. Четверо чоловіків у віці від 18 до 48 років, як стверджується, спонукали підлітків до певної поведінки - обійматися і триматися за руки. Неповнолітні, які брали участь у цьому, були у віці від 11 до 13 років.

Після цього група з близько 100 осіб стала агресивно поводитися по відношенню до зазначених чоловіків. Агресія також перекинулася на поліцейських, які втрутилися в ситуацію. Поліцейські викликали підкріплення і також були змушені застосувати газ.

У понеділок четверо чоловіків мають постати перед прокуратурою. Анна Ленкевич з муніципальної поліції міста Битом повідомила, що затримані є іноземцями, які проживають в районі Битом. Прокурор вирішить, чи будуть чоловікам пред'явлені звинувачення. Наразі тривають слідчі дії. Діти та дорослі внаслідок інциденту не постраждали.

Нагадаємо, у Польщі на українку з трьома дітьми напали пʼяні чоловік і жінка.

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