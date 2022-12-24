У Польщі назвали два основні наративи російської пропаганди щодо України

Росія проводить пропагандистську кампанію, спрямовану на представлення Польщі як потенційного агресора щодо сусідніх країн, поєднуючи її з кампанією Москви проти президента України Володимира Зеленського.

Про це заявив уповноважений уряду Польщі з питань безпеки інформаційного простору Польщі Станіслав Жарин, передає "Укрінформ" із посиланням на Onet.pl.

"Росія продовжує наголошувати на тезі "продажу України" Польщі президентом (України – ред.) в обмін на гарантії особистої безпеки після програної війни", - підкреслив уповноважений польського уряду.

За словами Жарина, обидва наративи постійно повторюють російські політики. Зокрема, заступник голови комісії у закордонних справах ради федерації РФ Володимир Джабаров погрожував Польщі "четвертим поділом" (перші три мали місце в 1772, 1793,1795 роках), якщо Варшава "проводитиме агресивну політику" щодо сусідів і нібито зазіхатиме на українську територію.

У подібному тоні, зазначив Жарин, висловлюється речниця МЗС РФ Марія Захарова, яка поширює брехливу інформацію про те, що Польща "вже розпочала тактичну підготовку до анексії заходу України".

Жарин підкреслив, що кремлівську пропаганду в антипольському напрямку активно підтримує Білорусь.

Зустріч Зеленського і Дуди: що відомо

Володимир Зеленський після візиту до США, повертаючись додому, 22 грудня зустрівся з польським колегою Анджеєм Дудою. Зустріч відбулася в польському Ряшеві.

Зеленський під час розмови з Дудою подякував Польщі "за незмінну й потужну підтримку України" в боротьбі за незалежність.

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