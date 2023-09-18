У Польщі назвали енергетичну співпрацю Німеччини та Росії сучасним пактом Молотова — Ріббентропа

Польский премʼєр заявив про великі загрози через енергетичну співпрацю між Німеччиною та Росією.

Співпраця урядів Німеччини та Росії у сфері енергетики, яка була у части ексканцлерки Ангели Меркель, схожа на пакт Молотова — Ріббентропа 1939 року.

Таку думку висловив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, передає PAP.

"Так, як існував пакт Молотова — Ріббентропа, про який ми прекрасно знаємо, існував також де-факто газовий й енергетичний пакт Меркель — Путін", — цитує польське медіа Моравецького.

Таку заяву Моравецький зробив після заходів, присвячених 84-річниці початку агресії СРСР проти Польщі 17 вересня 1939, яка стала одним з пунктів угоди, досягнутої між Москвою та Берліном, більш відомої як пакт Молотова — Ріббентропа.

Польский премʼєр зазначив, що 17 вересня є символічним днем, який нагадує про наслідки альянсу нацистів та СРСР. Також Моравецький додав, що тепер існують великі загрози через енергетичну співпрацю між Німеччиною та Росією.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на німецькому телебаченні трапився скандал через порівняння України з нацистською Німеччиною.

Крім того, ми раніше інформували, що Путін назвав Зеленського "ганьбою єврейського народу", йому відповів головний рабин України.

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