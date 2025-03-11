У Польщі назвали справжню причину закупівель Starlink для України

Польща купує системи Starlink для України, щоб захистити власні стратегічні інтереси.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр – міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський, якого цитує пресслужба Мінцифри.

"Ми купуємо Starlink для захисту Інтернету в Україні, тому що це має стратегічне значення. Український фронт розвалився б без Інтернету, і Польщі вигідно тримати фронт далеко від Варшави", – сказав міністр.

Він також поінформував, що на сьогодні в Україні працює близько 30 тис. комплектів Starlink, які закупила Польща. І Варшава працює над закупівлею додаткових комплектів Starlink для Києва.

"Ми в процесі закупівлі ще 5 тис. комплектів, які мають забезпечити доступ до Інтернету в Україні для армії та цивільного наcелення", – сказав Гавковський.

Нагадаємо, раніше Гавковський заявив, що якщо мільярдер Ілон Маск відключить доступ України до Starlink, це може спровокувати міжнародну кризу між Польщею і США.