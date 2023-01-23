У Польщі невідомі збирають дані про українців: як діють зловмисники і чим залякують (фото)

У Польщі невідомі неправомірно збирають інформацію про громадян України. Зловмисники розклеїли фальшиві оголошення від імені держустанови Польщі, а також розсилають електронні листи полякам, щоб ті "злили" їм дані про біженців. Громадян залякують штрафами, щоб ті не проігнорували повідомлень.

Про це попередили у польському Департаменті у справах іноземців.

Оголошення про збір інформації про українців з'явилися у низці великих міст Польщі у громадських місцях. Їх поширили від імені Департаменту у справах іноземців.

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У цих фальшивих оголошеннях йдеться, що треба надати дані нібито для "допомоги" українському дипломатичному представництву. Крім того, за даними ЗМІ, там розміщений QR-код, за яким поляків закликають переходити і повідомляти про громадян України все, що їм відомо.

Також полякам розсилають повідомлення на електронні пошти із "проханнями" інформувати про біженців з України, які проживають в орендованих помешканнях. Листи приходять нібито з електронної пошти посольства України в Польщі.

Шахраї навіть лякають штрафами тих, хто це не зробить.

"Департамент у справах іноземців не є автором оголошень і не збирає інформацію, зазначену в листівках. Загальнодоступний логотип департаменту був використаний для того, аби ця інформація здавалася правдивою. Зміст листівки може натякати на те, що це спроба отримати персональні дані. Закликаємо вас ігнорувати все це. Не відповідайте та не пересилайте жодних даних", - йдеться в заяві установи.

Також там додали, що про такі випадки дезінформації та шахрайства варто повідомляти до комп'ютерної групи реагування на надзвичайні ситуації.

Нагадаємо, уповноважений представник уряду з безпеки інформаційного простору Польщі Станіслав Жарін заявляв про черговий етап інформаційної атаки РФ в Польщі. Агресор підбурює польське суспільство проти України й керівництва РП.

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