У Польщі одразу двоє щасливчиків зірвали джекпот у лотереї

Відразу двоє людей стали мільйонерами в Польщі.
У суботу, 7 січня, у Польщі в Lotto було виграно одразу два джекпоти. Виграшними стали шість номерів: 3, 9, 12, 21, 29 і 43, які були на квитках двох гравців. У результаті кожен з них отримає 2 056 836,90 злотих.
Про це пише Inpoland.
Зазначається, що в останньому розіграші також 65 осіб мали білети з п’ятьма виграшними номерами. Грошова винагорода цих щасливчиків складе по 4113,20 злотих.
Згідно з польським законодавством, за кожен виграш понад 2280 злотих потрібно заплатити податок у розмірі 10% від суми виграшу.
Один білет Lotto коштує 3 злотих. На купоні потрібно закреслити 6 з 49 чисел.
Нагадаємо, у США чоловік купив шість лотерейних квитків і вгадав усі виграшні номери.
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