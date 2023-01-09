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У Польщі одразу двоє щасливчиків зірвали джекпот у лотереї

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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652
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У Польщі одразу двоє щасливчиків зірвали джекпот у лотереї

Фото: pixabay.com

Відразу двоє людей стали мільйонерами в Польщі.

У суботу, 7 січня, у Польщі в Lotto було виграно одразу два джекпоти. Виграшними стали шість номерів: 3, 9, 12, 21, 29 і 43, які були на квитках двох гравців. У результаті кожен з них отримає 2 056 836,90 злотих.  

Про це пише Inpoland. 

Зазначається, що в останньому розіграші також 65 осіб мали білети з п’ятьма виграшними номерами. Грошова винагорода цих щасливчиків складе по 4113,20 злотих. 

Згідно з польським законодавством, за кожен виграш понад 2280 злотих потрібно заплатити податок у розмірі 10% від суми виграшу. 

Один білет Lotto коштує 3 злотих. На купоні потрібно закреслити 6 з 49 чисел.

Нагадаємо, у США чоловік купив шість лотерейних квитків і вгадав усі виграшні номери.

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Дата публікації
Перегляди
652
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