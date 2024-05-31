"У Польщі оголосили часткову мобілізацію": повідомлення у ЗМІ налякало поляків, що відомо

У Польщі видання РАР двічі повідомило про проведення "часткової мобілізації в країні для відправлення військ до України". ЗМІ та офіційна влада цієї країни уже заявили про кібератаку з боку Росії.

Про це повідомляє РАР.

На сайті польського видання двічі опублікували інформацію із заголовком: "Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск: 1 липня 2024 року в Польщі розпочнеться часткова мобілізація".

Інформація починалася з речення: "1 липня 2024 року в Польщі буде оголошено часткову військову мобілізацію. 200 тисяч польських громадян, як колишніх військових, так і звичайних цивільних осіб, будуть призвані на обов'язкову військову службу. Всі мобілізовані будуть відправлені в Україну".

Віцепрем'єр-міністр, міністр цифровізації Кшиштоф Ґавковський заявив, що розпочато термінове розслідування цієї справи.

"Інформація PAP про часткову мобілізацію не відповідає дійсності. Ми розпочали термінове з'ясування обставин. Все вказує на кібератаку та сплановану дезінформацію! Я буду інформувати вас про подальші результати", - повідомив він.

Як пише wprost.pl голова Бюро національної безпеки Яцек Сівера заявив, що мобілізацію у Польщі може оголошувати тільки президент Анджей Дуда. Він додав, що тут Росія прорахувалась через незнання польських законів.

Нагадаємо, Польща, на відміну від інших держав, від початку повномасштабного вторгнення 2022-го не забороняла Україні здійснювати удари по території Російської Федерації.

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