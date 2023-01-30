У Польщі оновили правила повторного в'їзду для українців: які тепер умови

Важливим під час в'їзду до Польщі є електронний документ diia.pl.

Українським біженцям під час повторного перетину кордону з Польщею необхідно пред’являти diia.pl., щоб не втратити статус UKR. Утім, це можливо лише, якщо поїздка на Батьківщину тривала менше 30 днів, у разі перевищення цього терміну - статус втрачається автоматично.

Про це повідомили у Посольстві України у Польщі.

"Щоб уникнути втрати статусу PESEL UKR у зв’язку з виїздом з території Польщі на термін, менший за 30 днів, іноземець, який повертається до Польщі, повинен повідомити співробітника Прикордонної служби, який здійснює паспортний контроль, про намір в’їхати у зв’язку з використанням права тимчасового захисту в Польщі та щоразу показувати електронний документ diia.pl (навіть якщо іноземець їде на роботу до Польщі чи з іншою метою, але при цьому він користуватиметься захистом у Польщі)", - сказано в повідомленні.

У Посольстві наголосили, якщо біженець повертається до Польщі і не показує на кордоні diia.pl або не каже, що хоче скористатися відповідною спецуставою, особа може втратити пільги. Причина в тому, що дані іноземця не будуть включені до реєстрів, на основі яких надається статус PESEL UKR, і який пов’язаний з численними соціальними правами.

Детально про нову фінансову допомогу, яку надають українцям у Польщі, читайте тут.

Нагадаємо, психологи розповіли, що українці, які прибувають до Польщі після війни, відчувають надмірний стрес, переживають посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) і важко адаптуються до нових умов у сусідній країні. Українські біженці потребують психологічної та навіть психіатричної підтримки, адже вони живуть у постійному страху.

Як повідомлялося, у Польщі 61% українських біженців все ще залишаються без роботи. Знайти роботу їм не вдається через недостатнє знання польської мови, відсутність пропозицій, які б відповідали їхній кваліфікації, а також відсутність пропозицій із частковою зайнятістю.

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