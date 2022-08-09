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У Польщі п'яна українка прийшла з однорічним сином до басейну: жінку затримали

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У Польщі п'яна українка прийшла з однорічним сином до басейну: жінку затримали

Фото: pixabay.com

Горе-матері загрожує до п'яти років позбавлення волі.

У Польщі затримали громадянку України, яка "під градусом" відпочивала у громадському басейні разом із однорічним немовлям.

Про це повідомляє поліція Любліна

34-річна українка була з однорічним сином у басейні. Її помітили співробітники, коли вона розпивала пиво. В організмі жінки виявили майже 2,5 проміле алкоголю. Горе-мати затримали правоохоронці. Дитину ж доправили до лікарні на обстеження.

Українку звинуватили в тому, що вона наражала свою дитину на небезпеку. Прокуратура має вирішити питання про запобіжний захід. Їй загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Польщі українець отримав биткою по голові за любов до музики.

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